Son Dakika › Güncel › Ankara içişleri bakanlığınca, siirt-şırnak illeri ara hattında kapan-7 karadağ operasyonu ... - Son Dakika
Ankara içişleri bakanlığınca, siirt-şırnak illeri ara hattında kapan-7 karadağ operasyonu ...
6 saat önce
ANKARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, SİİRT-ŞIRNAK İLLERİ ARA HATTINDA KAPAN-7 KARADAĞ OPERASYONU BAŞLATILDI.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
ANKARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, SİİRT-ŞIRNAK İLLERİ ARA HATTINDA KAPAN-7 KARADAĞ OPERASYONU BAŞLATILDI
Son Dakika Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor Darbeci Hafter'e bağlı üst düzey heyet, Esed rejimi yetkilileriyle görüştü Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan 3 çalışanı serbest bırakıldı Son Dakika: Esed rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı kullanılamaz hale getirildi.