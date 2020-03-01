Ankara içişleri bakanlığınca, siirt-şırnak illeri ara hattında kapan-7 karadağ operasyonu ... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara içişleri bakanlığınca, siirt-şırnak illeri ara hattında kapan-7 karadağ operasyonu ... - Son Dakika

Ankara içişleri bakanlığınca, siirt-şırnak illeri ara hattında kapan-7 karadağ operasyonu ...

6 saat önce

ANKARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, SİİRT-ŞIRNAK İLLERİ ARA HATTINDA KAPAN-7 KARADAĞ OPERASYONU BAŞLATILDI.

ANKARA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA, SİİRT-ŞIRNAK İLLERİ ARA HATTINDA KAPAN-7 KARADAĞ OPERASYONU BAŞLATILDI

Ankara içişleri bakanlığınca, siirt-şırnak illeri ara hattında kapan-7 karadağ operasyonu ...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
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