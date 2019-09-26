Son Dakika Haberleri: Ankara-içişleri bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı 'dumansız arac' uygulaması? gerçekleştirildi
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Ankara-içişleri bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı 'dumansız arac' uygulaması? gerçekleştirildi

2 gün önce

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Arac' Uygulaması? gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Arac' Uygulaması? gerçekleştirildi

Ankara-içişleri bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı 'dumansız arac' uygulaması? gerçekleştirildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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