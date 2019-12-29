Ankara içişleri bakanlığından 81 ilde eş zamanlı türkiye güven huzur uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara içişleri bakanlığından 81 ilde eş zamanlı türkiye güven huzur uygulaması - Son Dakika

Ankara içişleri bakanlığından 81 ilde eş zamanlı türkiye güven huzur uygulaması

6 saat önce

ANKARA İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması.

ANKARA İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

Ankara içişleri bakanlığından 81 ilde eş zamanlı türkiye güven huzur uygulaması

Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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