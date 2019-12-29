Ankara içişleri bakanlığından 81 ilde eş zamanlı türkiye güven huzur uygulaması - Son Dakika

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Ankara içişleri bakanlığından 81 ilde eş zamanlı türkiye güven huzur uygulaması
6 saat önce
ANKARA İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
ANKARA İçişleri Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
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