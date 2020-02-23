Son Dakika › Güncel › Ankara içişleri bakanlığından 'yasadışı bahis', kaçaksahte alkol' ve 'kumaroyun makinelerine?... - Son Dakika
Ankara içişleri bakanlığından 'yasadışı bahis', kaçaksahte alkol' ve 'kumaroyun makinelerine?...
6 saat önce
Ankara İçişleri Bakanlığından 'Yasadışı Bahis', KaçakSahte Alkol' ve 'KumarOyun Makinelerine' yönelik ülke genelinde uygulama.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
Ankara İçişleri Bakanlığından 'Yasadışı Bahis', KaçakSahte Alkol' ve 'KumarOyun Makinelerine' yönelik ülke genelinde uygulama
Son Dakika Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntü kayıp