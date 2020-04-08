ANKARA İdlib'de M4 karayolunda, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi - Son Dakika

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ANKARA İdlib'de M4 karayolunda, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
6 saat önce
ANKARA İdlib'de M4 karayolunda, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
ANKARA İdlib'de M4 karayolunda, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:48 Kaynak: DHA
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