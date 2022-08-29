Düğüne giden 9 yaşındaki Emirhan maganda kurşununun kurbanı oldu - Son Dakika
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Düğüne giden 9 yaşındaki Emirhan maganda kurşununun kurbanı oldu

29.08.2022 12:59
Düğüne giden 9 yaşındaki Emirhan maganda kurşununun kurbanı oldu

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyünde gerçekleştirilen bir düğünde ateşlenen silah 9 yaşındaki Emirhan'ın hayatına mal oldu.

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyünde gerçekleştirilen bir düğünde ateşlenen silah 9 yaşındaki Emirhan'ın hayatına mal oldu.

Olay cumartesi gecesi Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyünde meydana geldi. Mamak'ın Küçük Kayaş Mahallesinde oturan Baytemir ailesi bir akrabalarının Kıbrıs Köyünde yapılan düğününe katılmak için düğünün gerçekleştirildiği Kıbrıs Köyü Caddesi üzerinde bulunan gecekondu önüne gelerek düğüne katıldı.

Düğünün ilerleyen saatlerinde, kutlama için silahlar ateşlenmeye başlandı. Ancak O.T.'nin silahından çıkan bir kurşun 9 yaşındaki Emirhan Aytemir'in başına isabet etti. Başından yaralanan Emirhan, hastaneye kaldırıldı. Aytemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Bir maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 9 yaşındaki Emirhan'ın cenazesinin bugün öğlen namazının ardından Ortaköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Emirhan'ın canına mal olan kurşunu ateşleyen O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi

Jandarma tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada O.T.'nin silahının ruhsatsız olduğu açıklanarak şu ifadelere yer verildi: "Ankara İl Jandarma Komutanlığı Mamak İlçesi Kıbrısköy Mahallesinde 27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı C.İ.K. teslim edilmiştir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kıbrıs, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğüne giden 9 yaşındaki Emirhan maganda kurşununun kurbanı oldu - Son Dakika

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