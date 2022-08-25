"Ankara'da, evinin önünde geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de görevli Kahraman Polisimiz Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Hanıma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." - ANKARA

Ankara 'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çiftin acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu, TBMM'de görevli polis memuru ve eşinin trafik kazasında vefa ettiklerini duyurdu - Son Dakika

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