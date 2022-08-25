Bakan Soylu, TBMM'de görevli polis memuru ve eşinin trafik kazasında vefa ettiklerini duyurdu - Son Dakika
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Bakan Soylu, TBMM'de görevli polis memuru ve eşinin trafik kazasında vefa ettiklerini duyurdu

25.08.2022 17:47
Bakan Soylu, TBMM'de görevli polis memuru ve eşinin trafik kazasında vefa ettiklerini duyurdu

ANKARA (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli polis Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak'ın geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi.

ANKARA (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli polis Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak'ın geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi.

Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çiftin acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da, evinin önünde geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de görevli Kahraman Polisimiz Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Hanıma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun inşallah." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, TBMM'de görevli polis memuru ve eşinin trafik kazasında vefa ettiklerini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, TBMM'de görevli polis memuru ve eşinin trafik kazasında vefa ettiklerini duyurdu - Son Dakika
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