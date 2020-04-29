ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu... - Son Dakika

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ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu...
6 saat önce
ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:42 Kaynak: İHA
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