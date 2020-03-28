ANKARA İL EMNİYET MDR. YRD. LEVENT GÜR VE İL JANDARMA KOM. YRD ALB YILMAZ KIRGEL, DENETİMLERLE... - Son Dakika

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ANKARA İL EMNİYET MDR. YRD. LEVENT GÜR VE İL JANDARMA KOM. YRD ALB YILMAZ KIRGEL, DENETİMLERLE...
7 saat önce
(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:26 Kaynak: DHA
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