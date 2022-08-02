Atlı polislerden Gaziantep'te denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Atlı polislerden Gaziantep'te denetim

02.08.2022 10:24
Atlı polislerden Gaziantep'te denetim

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Amirliği Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'teki park ve caddelerde devriye gezerek, denetim yaptı.

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Amirliği Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'teki park ve caddelerde devriye gezerek, denetim yaptı.

Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği Festival Park'ta denetim gerçekleştirdi. 1'i kadın 4 polisten oluşan ekibe parktaki ziyaretçiler ilgi gösterirken, çocuklar polislerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, farkındalık oluşturmak ve atlı birlik biriminin tanıtımı için kentteki insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde denetimler yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde görevli olan atlı birliklerimiz Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiler. Bir hafta boyunca vatandaşlarımızın yoğun olduğu özellikle park ve bahçeler gibi alanlarda hem algı oluşturmak hem vatandaşlara bu birimimizi de tanıtmak amacıyla görev yapılacak. Bu süre zarfında vatandaşların yoğun olarak zaman geçirdiği bölgelerde atlı birlikler dolaşarak görev yapacaklar. Vatandaşlarımız ilk defa böyle bir birimi görüyorlar ve çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle çocuklar atları görünce bol bol fotoğraf çektirdiler. Bu birimimizin Gaziantep'e kurulması da bizim temennilerimiz arasında."


YORUMLAR
500
Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı Atlı polisler Gaziantep'te devriye attı Atlı polisler Gaziantep'te devriye attı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlı polislerden Gaziantep'te denetim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
10:10 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi
09:57 Sosyal medyayı karıştıran kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı
09:44 Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor
09:43 41 yaşındaki Cansu Dere kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
09:30 1300 yıllık tarihi camide tepki çeken Budist ayini!
09:29 Sultangazi'de akılalmaz sokak dövüşleri! Mahallede kızlar, arazide erkekler birbirine acımasızca saldırdı
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
09:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın ünlü modele attığı mesaj ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:26:11. #1.13#
SON DAKİKA: Atlı polislerden Gaziantep'te denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement