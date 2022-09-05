Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: 'Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı' - Son Dakika

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