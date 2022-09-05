Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: "Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı" - Son Dakika
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: "Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı"

05.09.2022 02:58
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: "Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahsın gözaltına alınarak hakkında işlemler başlatıldığını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahsın gözaltına alınarak hakkında işlemler başlatıldığını bildirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş takımları arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi! Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö. gözaltına alındı MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya girerek oyuncuya saldıran taraftar gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: 'Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü: "Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı" - Son Dakika
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