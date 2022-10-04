İstinaf Mahkemesi Eyleme Katıldığı Gerekçesiyle Üniversite Öğrencisinin Kredisini Kesen Kyk'nın İşlemini Hukuka Aykırı Buldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstinaf Mahkemesi Eyleme Katıldığı Gerekçesiyle Üniversite Öğrencisinin Kredisini Kesen Kyk'nın İşlemini Hukuka Aykırı Buldu

04.10.2022 11:27

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün “disiplin cezası verilsin” yazısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim kredisini kestiği Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ezgi Orak’ı, istinaf mahkemesi haklı buldu ve işlemin hukuka aykırı olduğu kararını kesinleştirdi. Karar, “yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı” gerekçesiyle öğrenim kredisi kesilen benzer öğrenciler için emsal teşkil edecek.

TAMER ARDA ERŞİN- GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün "disiplin cezası verilsin" yazısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim kredisini kestiği Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ezgi Orak'ı, istinaf haklı buldu ve işlemin hukuka aykırı olduğu kararını kesinleştirdi. Karar, "yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı" gerekçesiyle öğrenim kredisi kesilen benzer öğrenciler için emsal teşkil edecek.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yazdığı yazı sonucu öğrenim kredisi kesilen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ezgi Orak'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı hakkında işlemin iptali istemiyle açtığı dava kesinleşti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Bakanlığın istinaf talebini reddederek, karara itiraz yolunun kapalı olduğunu bildirdi.

Orak'ın avukatı Yiğiter, kararı şöyle değerlendirdi:

"İstinaf sürecinin sonunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu reddetti. Lehimize karar verdi. İşlemin hukuka aykırı olduğunu bir kez daha saptadı. Bu saptama sonunda mahkeme kararı kesinleşti. Ben buradan bir yurttaş ve avukat olarak Kredi Yurtlar Kurumu yetkilileri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum. Bu politik amaçlı uygulamadan vazgeçilmesi gerekir."

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Ezgi Orak'ın öğrenim kredisi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 2 Temmuz 2021 tarihinde disiplin cezası verilmesi yönünde yazdığı yazı sonucu Ağustos 2021'de kesilmişti. Orak avukatı Cenk Yiğiter aracılığıyla bu işleme karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı aleyhine dava açmıştı.

Bakanlık, mahkemeye gönderdiği savunmada, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği'nde "Kredi Verilmeyecek Haller" başlığı altında düzenlenen "Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunanlara kredi verilmez" hükmü hatırlatmış ve Orak'ın kredisinin bu nedenle kesildiğini savunmuştu.

MAHKEME "YASA DIŞI EYLEM" GEREKÇESİNİN YÖNETMELİKTE OLMADIĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Orak'ın kredisinin kesilmesinin hukuka uygun olmadığına karar vermişti. Mahkeme kararında, Bakanlığın Orak'ın kredisini keserken "Kredi Verilmeyecek Haller" başlığı altında düzenlenen hükümlere göre işlem yaptığı hatırlatılarak şunlar kaydedilmişti:

"Yönetmeliğin 7. bölümünde maddeler halinde sayıldığı, bu maddelerin hiçbirinde yasa dışı eylem ve gösterilere katılan öğrencinin öğrenim kredisinin kesileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, diğer taraftan UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada davacı hakkında halihazırda kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı hususu da dikkate alındığında, davacının yasa dışı eylemlere katıldığından bahisle öğrenim kredisinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

"EKONOMİK SIKINTI YAŞAYABİLİR"

Öte yandan, dava konusu işlem sosyal devlet ilkesinin gereği olarak davacıya verilen maddi desteğin kesilmesine sebep olacağından, davacının üniversite eğitimine devam ediyor olması ve dava konusu işlemin uygulanmasının devamı halinde yaşayabileceği ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek öğrenim hayatının olumsuz etkileneceği ve bu durum sebebiyle ileride telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği açıktır."

Bakanlık, mahkemenin bu kararını istinafa taşımıştı.

YORUMLAR
500
Öldürülen müzisyenin annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettiler (2) Öldürülen müzisyenin annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettiler (2) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde bazı sergileri gezdi EDİRNE'DE DURDURULAN TIR'DA 94 KİLO 'SKUNK' VE SUSTURUCULU 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE'DE DURDURULAN TIR'DA 94 KİLO 'SKUNK' VE SUSTURUCULU 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: ANKA

Emniyet Müdürlüğü, Yurtlar Kurumu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstinaf Mahkemesi Eyleme Katıldığı Gerekçesiyle Üniversite Öğrencisinin Kredisini Kesen Kyk'nın İşlemini Hukuka Aykırı Buldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 18:06:32. #1.12#
SON DAKİKA: İstinaf Mahkemesi Eyleme Katıldığı Gerekçesiyle Üniversite Öğrencisinin Kredisini Kesen Kyk'nın İşlemini Hukuka Aykırı Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement