Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA
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