Son Dakika Haberleri: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...

6 saat önce

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın..., System.String[]

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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