Son dakika haberi: Ankara'da Jandarma, göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığınca Ankara Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir tır ve bu tıra bağlı dorse içerisinde Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan Uyruklu toplam 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüpheli şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA