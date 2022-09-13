Denetimlerde, okul servis araçlarının hizmet yönetmeliği esaslarına göre kontrol edildiği, yönetmeliğe aykırı durumu tespit edilenlerin ise ilgili kurum veya kuruluşlara bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kaynak: AA

Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte jandarmadan okul servislerine denetim - Son Dakika

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