Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukları unutmadı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukları unutmadı

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde çeşitli bölgelerde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlamak için ekip otolarıyla devriye atarak hediye dağıttı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerine giderek kutladı. İl genelinde Jandarmanın sorumlu olduğu bölgelerde ikamet eden çocuklar sürpriz karşısında oldukça şaşırdı. Jandarma ekipleri kendilerini, büyük sevinçle karşılayan çocuklara hediyeler verdi. Hediyelerini alan çocuklar mutlu oldu.