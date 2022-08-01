Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Ankara'nın bir çok bölgesinde ki hırsızlık olayları aydınlatıldı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara İl Jandarma Komutanlığı 12 farklı hırsızlık olayını aydınlattı - Son Dakika

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