Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekiplerince 2-9 Ağustos tarihleri arasında; Ayaş , Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde gerçekleştirilen 7 farklı hırsızlık olayında tespit edilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı. Kalan 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Jandarmasından 1 haftada 7 farklı hırsızlık operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

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