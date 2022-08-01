Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet hırsızını yakaladı

01.08.2022 15:18
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet hırsızını yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 23 Temmuz 2022 tarihinde Mamak İlçesi Kıbrısköy Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı çözüldü.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, 23 Temmuz 2022 tarihinde Mamak İlçesi Kıbrısköy Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı çözüldü.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde hırsızlığın İ.M. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs 26 Temmuz tarihinde çaldığı motosiklet ile yakalandığı ve gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. İ.M. adlı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika

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