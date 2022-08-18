Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 157 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 157 şüpheliyi yakaladı

18.08.2022 21:51
Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 157 şüpheliyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon, yol uygulaması ve denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı, 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon, yol uygulaması ve denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı, 6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 9-16 Ağustos'ta sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü. yakalanarak, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

Çalışmalar kapsamında, yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 157 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

6 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Jandarma Suç Araştırma Timleri ayrıca, aynı tarihlerde, Etimesgut, Sincan, Polatlı, Bala ve Yenimahalle İlçelerinde yaşanan 6 farklı hırsızlık olayını aydınlattı.

Meydana gelen hırsızlık olaylarında tespit edilen 12 şüpheliden yakalanan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalananlardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 157 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da jandarma ekipleri bir haftada aranan 157 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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