Ankara'da 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi. - Son Dakika
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Ankara'da 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

07.09.2022 11:43
Ankara'da 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde ve içerisindeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde ve içerisindeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde Gölbaşı'nda şüpheli bir otobüs tespit edildi. Durdurulan otobüste ve içerisinde bulunan şüpheli M.Ş.'nin üzerinde yapılan aramalar sonucu 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el koyulurken, bir şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 100 bin adet dolu makaron ele geçirildi. - Son Dakika
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