Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla il genelinde bir etkinlik düzenledi.

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Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

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