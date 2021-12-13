Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Beypazarı'nda okulları inceledi - Son Dakika

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Beypazarı ilçesinde okullarda incelemelerde bulundu.

Fatsa, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'u ziyaret etti.

Daha sonra ilçede yıkılması ve güçlendirilmesi planlanan okulları gezen Fatsa, okul müdürlerinden bilgi aldı.

Fatsa, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret ederek, kurslar hakkında bilgi edindi.

Fatsa, inşaattan sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ahmet Hakan Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, şube müdürleri Rahmi Çalışkan ve Selahattin Sütbaş ile yaptıkları durum değerlendirmesinin ardından ilçeden ayrıldı.