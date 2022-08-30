Ankara Milli Eğitim Müdürü Fatsa, Beypazarı'nda incelemede bulundu

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Beypazarı ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.
Fatsa, İnşaat Emlak Müdürü Ahmet Hakan Mutlu, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ile güçlendirme kapsamına alınan Beypazarı Anadolu Lisesi'ni inceledi.
Okul müdürü İsmail Bilgiç'ten alan Fatsa, ardından güçlendirme kapsamına alınan Ayvaşık Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.
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