Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: İlimizde pandemi kontrol altındadır - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: İlimizde pandemi kontrol altındadır

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü, "Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63'tür.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: İlimizde pandemi kontrol altındadır, System.String[]

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü, "Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63'tür. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır" açıklamasında bulundu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisi ile ilgili olarak Müdürlüğün ileriye dönük yürütülen hazırlık çalışmalarının bazı basın ve yayın organları tarafından acil durum olarak yorumlanması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına açıklama yapılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Son günlerde dünyada hızlı bir vaka artışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Önümüzdeki aylarda ikinci bir dalga beklentisi uzmanlarca dile getirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü kötü senaryoya karşı ülkeleri uyarmaktadır. Ülkemizde de son günlerde, sınırlı olsa da, artışlar gözlenmektedir. Hareketliliğin en fazla olduğu illerden biri olan Ankara'da il düzeyinde çalışmalarımız yoğun şekilde yürütülmektedir. İl Sağlık Müdürümüz başkanlığında 28.07.2020 tarihinde yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısında, normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve COVID 19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık alt yapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63 tür. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir."

Haber:  ANKARA,


İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:20

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: İlimizde pandemi kontrol altındadır - Son Dakika
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