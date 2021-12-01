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Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 6 buçuk dakika" - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 6 buçuk dakika"

01.12.2021 10:52
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 6 buçuk dakika"

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Biz bir çağrı aldıktan sonra vakaya ulaşma süremiz bizim için çok temel bir kriter. Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Biz bir çağrı aldıktan sonra vakaya ulaşma süremiz bizim için çok temel bir kriter. Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara'da 167 istasyonda 262 ambulansın her an görev hazır olduğunu belirten Akelma, "Son 10 ayı değerlendirecek olursam şu ana kadar 10 ayda 1 milyon çağrı aldık. Bu çağrılara karşılık olarak da 410 bin vakanın transferi gerçekleşti. Bu transferler şu şekilde oluyor. Vakayı arkadaşlarımız giderek yerinde değerlendiriyor, ilk müdahalesini yapıyor, ondan sonra da en yakın hastanemize hastayı naklediyorlar" ifadelerini kullandı.

Akelma, 112 personelinin gerektiği durumlarda bir hastaneden diğer bir hastaneye hasta sevkin gerçekleştirdiğini hatırlatarak, son 10 ayda Ankara'da gerçekleşen 410 bin hasta sevkiyatının 3 bin 500'lük bölümünü hastaneler arası transfer işleminin oluşturduğunu söyledi. Covid-19 sürecinde de 112 ekibinin özel bir efor saf ettiğine dikkat çeken Akelma, bu yıl Ankara'da 12 bin Covid-19 hastasının uygun hastanelere taşındığını aktardı.

"10 ay içerisinde 214 vakayı helikopter ambulans aracılığıyla sağlık merkezlerine transfer ettik"

Akelma, Ankara'daki konuşlu ambulanslardan 19'unun özel nitelikli olduğuna dikkat çekerek, "Bunların içinde 'obez ambulansı' dediğimiz ve morbid obez vakalarını taşımak için tasarlanmış ambulansımız, motosiklet ambulansımız ve paletli ambulansımız var. Yine tabii bütün bunlara ek olarak da Ankara'ya tahsis edilmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından bize verilen helikopter ambulansımız var. Biz bu helikopter ambulans ile de Ankara ve çevre illere bölge olarak hizmet veriyoruz. 10 ay içerisinde 214 vakayı helikopter ambulans aracılığıyla sağlık merkezlerine transfer ettik" şeklinde konuştu.

"ANKARA'DA ORTALAMA VAKAYA ULAŞMA SÜREMİZ 401 SANİYE, YANİ 6 BUÇUK DAKİKA"

112 çağrı merkezine vaka bildirisi düştüğü andan itibaren olay yerine intikal süresinin çok önemli olduğunun altını çizen Akelma, "Şu çok önemli; biz bir çağrı aldıktan sonra bu çağrı ile birlikte vakaya ulaşma süremiz bizim için çok temel bir kriter. Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6 buçuk dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Hatta vakalara baktığımız zaman da yüzde 94'üne de 10 dakika ve altında ulaşım sağlamış durumdayız. Bu bakımdan başkent Ankara'da oldukça hızlı refleks alabilen bir ekibimiz var" diye konuştu.

"BİZ DİYORUZ Kİ 'YAŞAMA YOL VERİN'"

Acil durum ve vakalarda olay yerine intikalin hayati derecede öneme sahip olduğunu ve özellikle ambulansların geçiş üstünlüğünü sağlayabilmesi için trafikte vatandaşların duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Akelma, "Bizim hepimizin bildiği ama hatırlatmakta fayda olan bir konu var. Tabii ki ambulanslara yol vermek gerekiyor. Ambulans sesi duyduğunuz andan itibaren yol verelim. İçerisinde bir hasta taşıyor ve o taşıdığı hasta bizim bir yakınımız da olabilir, bir gün Allah korusun biz de olabiliriz. O yüzden biz diyoruz ki 'yaşama yol verin.' Yani yolda mutlak geçiş üstünlüğümüz var. Bundan dolayı

vatandaşlarımızdan ambulanslara yol vermeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz. Yine tabii çocuklarımıza 112'yi öğretmek istiyoruz. 112'nin numarasını bilsinler ve bir, bir, iki şeklinde tuşlasınlar. Acil bir durumda bulunduğu yerin adresini de bize söyleyebilecek şekilde aileler tarafından eğitilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"(UMKE) BAŞKENT ANKARA'DA 970 OLAN GÖNÜLLÜ EKİBİMİZ YAKIN ZAMANDA BİN 1'E ÇIKACAK"

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) konusunda da özel çalışmaların olduğuna dikkat çeken Akelma, burada görevli olan sağlık personelinin gönüllü olduğunun altını çizerek, "UMKE, tamamen gönüllü ekiplerden oluşuyor. Başkent Ankara'da 970 olan gönüllü ekibimiz yakın zamanda bin 1'e çıkacak" diye konuştu.

UMKE'ye gönüllü olarak katılım sağlayan sağlık personelinin eğitimleri tamamlandıktan sonra normal çalışma alanlarına döndüğünü kaydeden Akelma, acil bir durum çağrısı aldıkları anda bu ekibin toplanarak koordineli bir şekilde olay yerine intikal ettiğini söyledi. Havaların soğuduğunu ve kar yağışının da başlayabileceğini düşünerek paletli ambulanslar konusunda da gerekli adımları attıklarını vurgulayan Akelma, Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve uzak ilçelerinde paletli ambulansların konuşlandırılacağını belirtti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma, Komuta Kontrol Merkezi'nde bulunan telsizden anons çekerek görevi başında bulunan tüm acil sağlık personeline çalışmalarında başarılar diledi ve Acil Sağlık Hizmetleri Haftalarını kutladı.

(Utku Şimşek/İHA)

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 6 buçuk dakika
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 6 buçuk dakika

İl Sağlık Müdürü, Ambulans, Ankara, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 6 buçuk dakika' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 6 buçuk dakika" - Son Dakika
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