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Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda" - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda"

08.07.2021 22:24

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda" Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programının hızla devam ettiğini vurgulayan Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda"

ANKARA - Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programının hızla devam ettiğini vurgulayan Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, "Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda. Bu artarak da devam ediyor" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Ankara Şehir Hastanesi'nde üçüncü doz aşısını oldu. Aşı oldu. Aşılama sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Akelma, Başkent'te aşılama programının hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Şuan ki aşılama programına göre Ankara'da yaşayan 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 68'inden fazlasının en az bir doz Covid-19 aşısı olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Akelma, Başkent'teki hedefin aşılama hakkı oluşan grubun yüzde 80'i ve üzerinde bir orana ulaşmak olduğunu kaydetti.

"Kontrollü bir şekilde düşüşü görüyoruz"

Ankara'daki vaka sayılarında son zamanlarda düşüş trendinin olduğunu ve bu trendin devam ettiğini vurgulayan Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma, "Ankara'daki vaka sayıları haftalık olarak bakanlığımız tarafından düzenli bir şekilde yayınlanıyor. Buradaki haftalık 100 bindeki vaka sayısına bakacak olursak, son 3 haftadır sayı olarak yüzde 90, yüzde 82 en son olarak da 71'e kadar düştü. Kontrollü bir şekilde düşüşü görüyoruz. Şuan için herhangi anormal bir durum yok. Vaka sayılarındaki düşmenin önümüzdeki günlerde de bireysel önlemlere devam ederek hem de aşılamadaki oranımızı artırarak aynı şekilde devam edeceğini ön görüyoruz. Burada bizim için önemli olan nokta, tüm Ankara'daki arkadaşlarımızın bizim için bireysel önlemler dediğimiz, yani özellikle mümkün olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, girmek zorunda kalırsa da maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu, biz buna zaten devam ediyorduk. Ama endişemiz şu, bundan vazgeçme veya rehavet olabilir, bundan vazgeçilmemesi bizim için esas" şeklinde konuştu.

"Hem Ankara merkezinde hem de 25 ilçemizde bütün hastanelerde çok yoğun bir şekilde aşılama yapıyoruz"

Başkent'te yerinde aşılama yönteminin ve mobil aşılama ekiplerinin oldukça aktif bir şekilde işlediğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Akelma, "Ankara olarak çok etkili bir aşılama yapıyoruz. Oldukça etkin bir şekilde hem Ankara merkezinde hem de 25 ilçemizde bütün hastanelerde çok yoğun bir şekilde aşılama yapıyoruz. Zaten aşılmada da 18 yaşa indikten sonra Ankara ilinin hedef nüfusunun hepsi aşılanabilecek hale geldi. Son oranlara bakacak olursak ülke ortalamasının üzerindeyiz. Şuan da yüzde 68 bandını geçtik ve bunun peyderpey daha da artacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda"

Şuan ki aşılama programına göre Ankara'da yaşayan 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 68'inden fazlasının en az bir doz Covid-19 aşısı olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Akelma, "Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda. Bu artarak da devam ediyor. Biz özellikle aşılamada şunu hedefliyoruz. Yaşları düşük olan bizim genç nüfusa doğru kayan aşılama grubundaki hızı biraz daha artırmak istiyoruz. Minimum Ankara'da en az yüzde 80 ve üzeri bir hedefimiz var. O yüzden biz burada da bütün vatandaşlarımıza özellikle de gençlerimize aşı çağrısında bulunmak istiyoruz. Ben de bugün üçüncü doz aşımı olmaya geldim" diye konuştu.

"Doluluk oranlarımız servislerde yüzde 29-30'larda, yoğun bakımlarda ise yüzde 50-55 bandında gidiyor"

Başkent'te Covid-19 vakalarındaki düşüş trendinin hastane doluluk oranlarına da olumlu bir şekilde yansıdığının altını çizen Akelma, "Doluluk oranlarımız servislerde yüzde 29-30'larda, yoğun bakımlarda ise yüzde 50-55 bandında gidiyor. Bunu da böyle görmek bizi mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'Halihazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az bir doz aşısını olmuş durumda' - Son Dakika


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