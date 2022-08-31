Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret etti

31.08.2022 19:28
Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret etti

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kurtcebe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Çubuk Belediyesi iş birliği ile düzenlenen toplu sünnet organizasyonu çalışmalarını inceledi.

Başhekim Nevzat Kılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtcebe, hastalara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, sağlık personelleriyle sohbet etti.

Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere tadilatı yapılan eski hastaneyi de inceleyen Kurtcebe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve diğer yetkililer de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara İl Sağlık Müdürü Kurtcebe, Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

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