Ankara İl Sağlık Müdürü: Ankara'da pandemi krizi sürecinde pik yaşanmadı - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü: Ankara'da pandemi krizi sürecinde pik yaşanmadı

ANKARA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Ankara'da pandemi krizi sürecinde pik yaşanmadı.

Ankara İl Sağlık Müdürü: Ankara'da pandemi krizi sürecinde pik yaşanmadı, System.String[]

ANKARA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, " Ankara'da pandemi krizi sürecinde pik yaşanmadı. Çok ılımlı oldukça makul bir eğri gösterdi. Halen de öyle" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm, düzenlediği basın toplantısında, 1 Haziran itibari ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal hasta kabulüne başladıklarını, birer hafta arayla Sincan Devlet Hastanesi, 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de normal hasta kabulüne başlayacaklarını açıkladı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önemli bir kısmını koronavirüsten arındırdıklarını, çok kısa süre içerisinde de tamamını arındıracaklarını belirten Gülüm, "Ankara'da pandemi krizi sürecinde bir pik yaşanmadı. Çok ılımlı oldukça makul bir eğri gösterdi. Halen de öyle. Bu bize hem servis hem de yoğun bakım yataklarımızın daha ekonomik kullanımını ve diğer hastalara da hizmet verebilecek şekilde fırsat tanıdı. Diğer hastalarımızın da pandemi süreci içerisinde tedavilerini yaptık. Onların müdahaleleri yapıldı. Pandemi henüz bitmiş değil sadece kontrol altında ve bunun farklı bir sıkıntıya neden olmaması için bu disiplinin devam etmesi lazım" dedi.

'GELEN HER HASTAYA COVİD-19 SORGUSU YAPILACAK'

Gülüm, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hasta kabulü yapacaklarını, bu konu da vatandaşlardan azami gayret göstermelerini istedi. Yarım saat arayla hasta kabulü yapacaklarını belirten Gülüm, şöyle konuştu:

"Burada yarım saatteki mantık hastalar arasındaki temizliği sağlamak. Bu hem hastanın hem de sağlık çalışanının güvenliği için önemli. Bunlar için aralıklı oturma düzenleri olacak. Oturma alanları birer ara ile yapılacak. Mümkün mertebe MHRS haricinde hastaneye giriş yapılmasın. Bütün amacımız, en kısa sürede hastalarımızın tedavisini olup, hastaneden ayrılmalarını sağlamak. Randevu aldıkları saatten 15 dakika önce hastanede bulunmaları yeterli. Bir de mümkün mertebe, eğer imkan dahilindeyse refakatçi ile gelmemeleri, refakatçi ile geliniyorsa refakatçinin hastane dışında bekleyip, sadece hastanın kendisi hastane içine girsin. Eğer refakat etmesi zorunlu ise bir refakatçi ile alacağız. Ama refakatçi zorunluğu yoksa mümkün mertebe hastanın kendisinin polikliniğe girişini sağlayacağız. Her gelen hasta hangi şikayet ile gelirse gelsin COVID-19 sorgusu yapılacak."

'COVİD-19 HASTALARI DIŞINDA DA HİZMET VERİYORUZ'

Gülüm, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni hızlıca karantina hastanesine dönüştürdüklerini anımsatarak, Türkiye'de ilk karantina uygulamasını burada başlattıklarını kaydetti. Hastanenin yoğun bakım kısmını geliştirdiklerini söyleyen Gülüm, "20'ye yakın yoğun bakım ilave ettik. Daha önceden yoktu bunlar. 20'ye yakın pandemide kullanabileceğimiz tarzda izole yoğun bakımlar oluşturuldu ve 100'ün üzerinde tekli karantina odalarımız var. Buralarda şu an yine hastalarımız var. Covid-19 hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Bu süreç bittikten sonra normal vatandaşlar için de değerlendirilebilir. Zekai Tahir'in tamamı koronavirüs için ayrılmış değil. Girişleri ayrı olmak üzere ayın 1'i itibari ile de kardiyoloji, cildiye ve göz için poliklinikler de açtık. Covid-19 hastaları dışında da hizmet veriyoruz" diye konuştu.

'EYLEM PLANIMIZI PAYLAŞTIK'

Bu süreçte bakanlığın yayımladığı genelge ile il içerisinde bulunan sağlık kurumlarının İl Sağlık Müdürlüğü kontrollünde kullanılmasının istendiğini anımsatan Gülüm, şunları kaydetti:

"Biz de bu genelge sonrasında şehrimizin güzide üniversitelerinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldik. Pandemi eylem planımızı onlar ile paylaştık. 8 tane nitelikli olmazsa olmaz, kesilmeyecek sağlık hizmeti var. Organ nakilleri, kemik iliği transplantasyonu, inme, travmalar, acil cerrahiler, kardiyoloji işlemleri gibi. Üniversitelerimiz ile bu hizmetleri paylaştık. Diyelim ki transplantasyonu Başkent Üniversitesi üstlendi. Oraya biz Covid-19 göndermedik. Aynı zamanda 4 tane temiz hastanemiz vardı. Bu hastanelerde Covid-19 hastası tutmadık. Buraları temiz tuttuk. Bu şekilde oradaki sağlık hizmetlerinin devam etmesini sağladık."

'MASKELİ ŞEKİLDE MUAYENE YAPILACAK'

Gülüm, hastanelerin normal hizmete başlayacağını belirterek, "Ama tekrar vurguluyorum. Bu normalleşme bizim 11 Mart'tan önce bildiğimiz sağlık hizmeti değil. Bunu bir miktar daha görmeyeceğiz. Normalleşen hastanelerimizde dahi hastalarımız içeri girdiği zaman bu farkı görecekler. Maskesi olmayanların hastane girişinde maskelerini vereceğiz. Maskeli şekilde muayeneleri yapılacak. Hastanenin değişik yerlerinde el hijyeni için dezenfektan kullanımını hazır hale getireceğiz" dedi.


Mehmet Gülüm, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara İl Sağlık Müdürü: Ankara'da pandemi krizi sürecinde pik yaşanmadı - Son Dakika

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