Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den Başkan Balcı'ya ziyaret - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den Başkan Balcı'ya ziyaret

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya hastanelere ve sağlık çalışanlarına verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya hastanelere ve sağlık çalışanlarına verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

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Göreve geldiği ilk günden itibaren Altındağ sınırları içerisindeki hastanelerle yakın ilişki içerisinde olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Balcı, "Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir araya gelmemiz Altındağ'ı konuşmamız için de bir fırsat oldu. Bu vesileyle ilçemizi ilgilendiren sağlık konularını istişare imkanı da bulduk" dedi.


Hastanelere ve sağlık çalışanlarına verilen desteğin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Pandemi öncesinde de bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla olumlu iş birliğimiz vardı ve her zaman yanlarındaydık. Hastane bahçelerinde tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirdik, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinde de bu olumlu iş birliğimiz devam etti. Bölgemizde bulunan hastanelerin bahçelerini sağlık çalışanlarımıza moral olsun diye rengarenk lalelerle donattık. Altındağ Belediyesi Konukevi'ni sağlık çalışanlarımızın kullanımı için tahsis ettik. Hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olduk, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Yüzlerini güldürebildiysek, daima yanlarında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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