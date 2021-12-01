Ankara İl Sağlık Müdürü Vakaya ulaşma süremiz 401 saniye - Son Dakika

Ankara İl Sağlık Müdürü: Vakaya ulaşma süremiz 401 saniye

ANKARA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6,5 dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde, kabul edilebilir, makul bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma, '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında basın toplantısı düzenledi. Akelma, Ankara'da çok geniş bir sağlık altyapısı olduğunu belirterek, özellikle acil vakalarla ilgili büyük bir koordinasyon sağlandığını söyledi. Ankara ve ilçelerinde acil olaylara müdahale amacıyla 167 istasyon bulunduğunu ifade eden Akelma, "Bu istasyonlarda çalışan 262 ambulansımız sürekli hizmete hazır bir şekilde duruyor. Son 10 ayda biz 1 milyon çağrı aldık ve bu çağrılara karşılık olarak da 410 bin vakanın transferi gerçekleşti" dedi.

'12 BİN COVİD-19 VAKASININ TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'Akelma, pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili de, "Son 12 ay içerisinde 12 bin Covid-19 vakasının uygun merkezlere transferini de ambulanslar aracılığımız ile yaptık. Bunlar özellikle ağır vakalar oldu. Yani solunum yetmezliği olan, 'acil vakalar' dediğimiz vakaların transferini gerçekleştirmeye çalıştık" diye konuştu.Akelma, ilde bulunan 262 ambulansın 19 tanesinin 'nitelikli ambulans' denilen özel ambulanslardan oluştuğuna dikkat çekerek, "Bunların içerisinde 'obez ambulansı' dediğimiz ağır obez hastalarını taşımak için tasarlanmış ambulansımız, motosiklet ambulansımız, 'paletli' dediğimiz ambulanslarımız ve bir de helikopter ambulansımız yer alıyor. Helikopter ambulansımız ile Ankara ve çevre illerine de hizmet veriyoruz. 10 ay içerisinde 214 tane vakayı helikopter ambulans aracılığıyla sağlık merkezlerimize transfer ettik" dedi. 'ORTALAMA VAKAYA ULAŞMA SÜREMİZ 401 SANİYE'Akelma, çağrı aldıktan sonra vakaya ulaşma süresinin kendileri için çok önemli bir kriter olduğunu vurgulayarak, "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6,5 dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde kabul edilebilir, makul bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Hatta vakalarımıza baktığımızda vakaların yüzde 94'üne de 10 dakika ve altında direkt çağrı aldığımız andan itibaren ulaşmış durumdayız. Bu açıdan başkent Ankara'da oldukça hızlı, refleks alabilen bir ekibimiz var. Bütün bunları bizler yaparken aynı zamanda vatandaşımızdan da birtakım duyarlılıklar bekliyoruz. Mutlaka ambulanslara yol vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akelma ayrıca gönüllü sağlık personellerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sayısının Ankara'da yakın zamanda 970'den 1001'e çıkacağını söyledi. Akelma, açıklamasının ardından telsizden 112 ekiplerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

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Kaan ULU-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -