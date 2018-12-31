Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Dostlarımız' İçin Anlamlı Paylaşım
55 dakika önce
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Ankara
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için anlamlı bir paylaşımda bulundu. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Eğer bu soğuk kış günlerinde iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız, çevrenizdeki ağaç dallarına meyve takın. Böylece kuşların karnını doyurarak hayatta kalmalarını sağlayabilirsiniz" denildi.
Görüntü dökümü
-Ağaç dalları üzerine konan meyveleri yiyen kuşlar
-Detaylar
ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:51 Kaynak: DHA
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