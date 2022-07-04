Ankara il ve ilçe seçim kurulları başkanları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara il ve ilçe seçim kurulları başkanları belli oldu

04.07.2022 18:49
Ankara il ve ilçe seçim kurulları başkanları belli oldu

ANKARA il ve ilçe seçim kurulu başkanları, Seçim Kanunu'nda yapılan yeni değişiklik sonrası ilk kez kurayla belirlendi.

ANKARA il ve ilçe seçim kurulu başkanları, Seçim Kanunu'nda yapılan yeni değişiklik sonrası ilk kez kurayla belirlendi. İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya oldu.

Ankara Adliyesi'nde yapılan kura çekimine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi, Adalet Komisyonu üyesi Ayhan Biltekin ve çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ile hakim katıldı. 272 hakim arasından Ankara ve 6 ilçenin seçim kurulu başkanları ile yurt dışı seçim kurulu başkanı seçildi. İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya olurken İl Seçim Kurulu 1'inci asil üyesi Celal Dilli, 2'nci asil üyesi Refik Karakoç, 1'inci yedek üyesi Ali Rıza Doğmuş, 2'nci yedek üyesi Tuğba Yenikomşuoğlu oldu.


YORUMLAR
500
Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya oldu Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya oldu Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
Kaynak: DHA

Ankara Adliyesi, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara il ve ilçe seçim kurulları başkanları belli oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 18:55:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara il ve ilçe seçim kurulları başkanları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement