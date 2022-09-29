Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim

Yunanistan'ın Türk jetlerini taciziyle iki ülke arasında başlayan tartışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in karşılıklı açıklamalarıyla iyice alevlendi.

GERİLİM ZİRVEDEYKEN AKAR'DAN ZEYTİN DALI

Yunanistan'ın ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları adalara sevk ettiği görüntülerin ortaya çıkması Ankara ile Atina arasındaki geriliminse zirveye çıkmasına neden oldu. Milyonlar yaşanabilecek bir savaş ihtimalinden dolayı derin endişeye kapılırken, bugün iki ülke arasındaki tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tansiyonu düşürecek bir teklif geldi.

BAKAN AKAR: TÜRKİYE KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİL, TEHLİKE DEĞİL

Atina yönetiminin kötü komşu niteliğinde olduğunu ve işleri bulandırmak için bunu yaptığını söyleyen Bakan Akar, "Aklıselim sahibi Yunanlardan akademisyenler, amiraller bunu gördü. Yunanistan'ın bu davranışlardan vazgeçmesini, barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözülmesinden yanayız. İster buraya gelsinler ister biz Yunanistan'a gidelim. Bu sorunları çözelim. Türkiye kimse için tehdit değil, tehlike değil. Gerginlikten en büyük zararı Yunan halkı görüyor" diye konuştu.