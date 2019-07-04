Son Dakika Haberleri: Ankara ile Moskova belediyeleri arasında iş birliği
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Ankara ile Moskova belediyeleri arasında iş birliği

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Moskova Belediyesi arasında toplu ulaşım, altyapı, kentsel planlama, konut hizmetleri, çevre, kültür, turizm, spor ve bilişim gibi alanlarda ortak çalışmayı öngören iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara ile Moskova belediyeleri arasında iş birliği, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Moskova Belediyesi arasında toplu ulaşım, altyapı, kentsel planlama, konut hizmetleri, çevre, kültür, turizm, spor ve bilişim gibi alanlarda ortak çalışmayı öngören iş birliği protokolü imzaladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in davetlisi olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapan Yavaş, 9. Moskova Kentsel Forumu'na katıldı.
Dünyanın birçok ülkesinden belediye başkanlarının katıldığı forumda Başkan Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile 2019-2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolünü imzaladı.
Her iki şehrin halkları arasında dostane ilişkileri ve karşılıklı anlayışı geliştirmek, eşitlik ve karşılıklı yarar sağlamak ilkelerine bağlı kalarak iş birliği yapılmasını amaçlayan protokol, toplu ulaşım, altyapı, kentsel planlama, konut hizmetleri, çevre, kültür, turizm, spor ve bilişim gibi alanlarda ortak çalışma yapılmasını öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:34 Kaynak: AA
Moskova, Ankara, Güncel
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