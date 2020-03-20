ANKARA İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışması - Son Dakika

ANKARA İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışması

6 saat önce

İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışmasıİLETİŞİM Başkanlığı, koronavirüs salgınından korunmaya ilişkin hazırlanan Arapça broşürlerin, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgeleri ile geçici barınma...

ANKARA İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışması, System.String[]

İletişim Başkanlığı'ndan, Suriye'de koronavirüs'e karşı bilgilendirme çalışması

İLETİŞİM Başkanlığı, koronavirüs salgınından korunmaya ilişkin hazırlanan Arapça broşürlerin, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgeleri ile geçici barınma merkezlerinde dağıtıldığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Türkiye sınırları dışında da koronavirüs salgınına karşı etkin önleme ve bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğünü, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde ve geçici barınma merkezlerinde Arapça broşürlerin dağıtıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bu kapsamda İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve kovid-19 salgınından korunmak için dikkat edilmesi gereken hususları içeren Arapça broşürler, Sağlık Bakanlığı Suriye Görev Gücü ekipleri tarafından Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde dağıtılıyor. Ekipler, kapı kapı dolaşarak koronavirüsten korunma yollarını anlatan 6 sayfalık Arapça broşürleri dağıtıyor ve bölge halkını salgın tehdidine karşı bilgilendiriyor. Söz konusu broşürler 3 bölgede 500 bin haneye ulaştırılacak. Arapça broşürler, Türkiye'de Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde ve geçici barınma merkezlerinde de dağıtılıyor. Broşürlerde, koronavirüsün nasıl bulaştığı ve belirtilerinin neler olduğunun yanı sıra koronavirüs riskine karşı korunmak için yapılması gereken 14 kural görselleriyle detaylı şekilde anlatılıyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, arapça olarak www.tr-sehha.com adlı internet sitesi de açıldığı ve koronavirüsle ilgili aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı sitede, Türkiye ve dünyada koronavirüsün seyri de güncel olarak takip edilebildiği ifade edildi.


Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:24 Kaynak: DHA

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