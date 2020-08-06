ANKARA İpsala'da TIR'da 227 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

İpsala'da TIR'da 227 kilo esrar ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren yabancı plakalı TIR'da, 227 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığının bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemeler ve saha personelinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirildi. Gümrük idaresine plaka sac cinsi eşya taşıdığı beyan edilen TIR, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde, araç arama hangarına alındı. Narkotik köpeğinin de şüpheli yoğunluk gözlenen bölümlere tepki vermesi üzerine, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince TIR'ın dorsesinin taban bölümünde bulunan gizli bölmeler tek tek açıldı. Açılan 15 gizli bölmedeki 209 paket içerisinde, 227 kilo esrar ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin Türk lirası olan uyuşturucuya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.