ANKARA Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.