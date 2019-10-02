Son Dakika Haberleri: Ankara ırak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Ankara ırak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

Ankara ırak'ın kuzeyinde 7 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
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