ANKARA IRAK'IN KUZEYİNDEKİ MÜHİMMAT DOLU MAĞARA, KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ- YENİDEN - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" denildi.

Paylaşımda, kullanılamaz hale getirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı.