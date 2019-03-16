Ankara-Irak Kuzeyindeki Çatışmada Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerlerinden Çıkan Silah ve...
1 saat önce
Irak Kuzeyindeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden çıkan silah ve mühimmatlar(Tür: Ankara)
Irak Kuzeyindeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden çıkan silah ve mühimmatlar
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:36 Kaynak: DHA
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