Son Dakika Haberleri: Ankara-Irak Kuzeyindeki Çatışmada Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerlerinden Çıkan Silah ve...

Ankara-Irak Kuzeyindeki Çatışmada Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Üzerlerinden Çıkan Silah ve...

1 saat önce

Irak Kuzeyindeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden çıkan silah ve mühimmatlar(Tür: Ankara)

Irak Kuzeyindeki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinden çıkan silah ve mühimmatlar

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Irak, Ankara, Güncel
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