ANKARA-Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA-Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı - Son Dakika

ANKARA-Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı

6 saat önce

Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı.

ANKARA- Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı

ANKARA-Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:04 Kaynak: DHA
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