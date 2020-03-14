ANKARA-Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı - Son Dakika

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ANKARA-Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı
6 saat önce
Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:04 Kaynak: DHA
ANKARA- Irak'tan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem süreci başladı
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