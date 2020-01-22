Ankara ismail demir: hgk-83 seri üretim için hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ismail demir: hgk-83 seri üretim için hazır - Son Dakika

Ankara ismail demir: hgk-83 seri üretim için hazır

6 saat önce

İsmail Demir: HGK-83 seri üretim için hazırANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hassas Güdüm Kiti (HGK-83) mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretimi için hazır olduğunu bildirdi.

İsmail Demir: HGK-83 seri üretim için hazır

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hassas Güdüm Kiti (HGK-83) mühimmatının kalifikasyon testlerinin tamamlandığını, seri üretimi için hazır olduğunu bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini artırdıklarını bildirerek, "Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirmek için TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği HGK-83 mühimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır" ifadesini kullandı.

Ankara ismail demir: hgk-83 seri üretim için hazır

İsmail Demir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:30 Kaynak: DHA
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