ANKARA İsmail Demir: Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini teslim ettik - Son Dakika

ANKARA İsmail Demir: Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini teslim ettik

İsmail Demir: Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini teslim ettikSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik...

İsmail Demir: Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini teslim ettik

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim ettiklerini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karasularımız ve sahillerimiz yerli sistemlerle artık daha güvenli olacak. Radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi projemizin ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teslim ettik" ifadesini kullandı.

SAHİL GÖZETLEME RADAR SİSTEMİ

Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatıldı. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve otomatik tanımlama sistemleri, elektro-optik sistemler ve diğer kamu kurumlarının sistemlerinden alınan verilerle tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor. SGRS projesi kapsamında, sensörler aracılığıyla elde edilen veriler ile kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen verilerin birlikte etkin bir şekilde kullanımını sağlamak amacı ile Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) ağları da oluşturuluyor. SGBS, oluşturulacak merkezler ve Sahil Gözetleme İstasyonları arasında bilgi paylaşımı için kullanılacak. DBS ise sivil/askeri kamu kurumları arasında bilgi paylaşımını hedefliyor. Sahil Gözetleme Radar Sistemine temel harekat işlevlerini kazandıracak olan ilk yazılım bileşenleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 2020 Mayıs ayı içinde başarılı bir şekilde teslim edildi. Teslim edilen Grup-1 paketi, temelde radar ve kamera sensör kontrol, video dağıtım ve kayıt yeteneklerini içeriyor. Grup-2 ve Grup-3 ile ilave yetenekler kazandırılması planlanıyor. SGRS projesinde yazılım bileşenleri yerli ve milli olarak HAVELSAN A.Ş. tarafından geliştirilirken, radar ve elektro-optik sistemler ASELSAN tarafından üretildi.

ANKARA İsmail Demir: Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini teslim ettik

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA İsmail Demir: Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini teslim ettik - Son Dakika

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