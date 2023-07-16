Ankara-İstanbul arasında seyahat edenlere KGM'den uyarı - Son Dakika
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Ankara-İstanbul arasında seyahat edenlere KGM'den uyarı

16.07.2023 14:34

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Ankara-İstanbul yolundaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceğini duyurdu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı belirtildi. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve KGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak bilgilendirmelere dikkat etmeleri istendi.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara- İstanbul Anadolu Otoyolu ile Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafiğin 6 gün boyunca her iki yönde de kontrollü olarak verileceği belirtildi.

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

21 TEMMUZ'DA AÇILACAK

Yolun, 21 Temmuz saat 17.00'de trafiğe tamamıyla açılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve KGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

HEDEF, DAHA GÜVENLİ V EKONFORLU YOLCULUK

Diğer yandan çalışmaların KGM'nin 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında gerçekleştirildiği, çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği kaydedildi.

KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ankara-İstanbul arasında seyahat edenlere KGM'den uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara-İstanbul arasında seyahat edenlere KGM'den uyarı - Son Dakika
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