Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda "kaya tutucu bariyer"li önlem - Son Dakika

Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda "kaya tutucu bariyer"li önlem

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda demir yolu güvenliğini sağlamak amacıyla kaya tutucu bariyer inşa edildi.

Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda

Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda demir yolu güvenliğini sağlamak amacıyla kaya tutucu bariyer inşa edildi.

Ekipler, Bilecik- Eskişehir arasında trenlerin işletildiği 19, 20 ve 21 numaralı tünellerde yoğun tempoyla çalışıyor. Bunlardan 19 numaralı tünelin her iki yönden girişlerinde, riskli kaya kütlelerinin hatta düşmesinin engellenmesi kapsamında kaya tutucu bariyer yapıldı.

TCDD Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hızlı tren projesinde tünel giriş ve çıkışında bulunan dağların topoğrafyası ve dik doğal unsurlardan ötürü kaya bariyeri yüksek sıçramalarına karşı 9 metre olarak hazırlanıp uygulandı.

Bu bariyerin enerji sönümleme kapasitesi de 5 bin kilojoule olarak hesaplandı.

16 tonluk kayayı tutabiliyor

Söz konusu bariyerin, 32 metre yükseklikten serbest düşen 16 tonluk bir kaya blokunu tutabilecek güce sahip olduğu belirtildi.

Proje için özel olarak üretilen kaya tutucu, Türkiye'de bugüne kadar kullanılan en büyük ve en güçlü bariyer olarak kabul ediliyor. Ayrıca ülkenin en yüksek post uzunluğu da bu kaya tutucunun özellikleri arasında bulunuyor.

Kaya ve taş düşmelerine karşı kullanılan bariyerler, post direkler, halkalı çelik paneller, çeşitli ankraj ve gerdirme halat sistemlerinden oluşuyor.

Yollarda kaya ve taş düşmeleri özellikle ısı farklılıkları, yağmur ve rüzgar etkisi, hayvan hareketleri ile deprem anında yaşanabiliyor.

Uluslararası kabul edilen ETAG-027 Avrupa standardına uygun üretilen ve sertifikalandırılan bariyerler, düşen kaya parçalarının kinetik enerjisini sönümleyerek birçok kaya düşmesine karşı direnç sağlıyor.

Hattın tamamı 6 yıl önce hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük iki kenti olan Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltılması, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı oluşturulması ve dolayısıyla ulaşımdaki demir yolu payının artırılması amacıyla hazırlandı.

Projenin ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir kesimi 2009 yılında hizmete açıldı. Eskişehir- Pendik kesimi de inşa edilerek hattın tamamı 25 Temmuz 2014'te faaliyete geçti. Bunun ardından yapılan çalışmalarla güzergah, 13 Mart 2019'da Pendik'ten Halkalı'ya kadar uzatıldı.

513 kilometrelik koridor uzunluğunda saatte azami 250 kilometre hıza sahip projeyle iki büyük kent arasındaki seyahat süresi 3 saat 55 dakikaya indi.

Ayrıca, Ankara-İstanbul YHT seyahat süresini 14 dakika kısaltacak T26 Tünelinin inşası Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürüyor. 6 bin 800 metre uzunluğundaki tünel, giriş ve çıkışlarıyla 8 bin 100 metrelik bir alanı kapsıyor.

Eskişehir, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara-İstanbul YHT Hattı'nda 'kaya tutucu bariyer'li önlem - Son Dakika

Son Dakika

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