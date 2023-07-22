Ankara-İstanbul yolunda otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara- İstanbul yolunda otomobilin tıra çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Özden idaresindeki 34 RT 4954 plakalı otomobil, Doğanlar Mahallesi Çamlıdere mevkisi Ankara istikametinde yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Muhammet ve Fatma Özden'in hayatını kaybettiği, Z.R.Ö'nün yaralandığı belirlendi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
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