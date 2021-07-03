Üye Girişi
Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor - Son Dakika

Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor

03.07.2021 13:14
Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için 5 ilçede yeni ve modern itfaiye istasyonları kuracaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için 5 ilçede yeni ve modern itfaiye istasyonları kuracaklarını açıkladı. Etimesgut, Haymana, Keçiören Bağlum, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde yeniden tam donanımlı itfaiye istasyonlarının inşaatına başlanırken, Yavaş, "İstasyonların yapımını bu yıl içinde tamamlayacağız çünkü bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te itfaiye hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve daha hızlı hizmet verebilmek için yeni itfaiye istasyonları inşa ediyor. Kent genelinde 46 itfaiye istasyonuyla yangından su taşkınlarına, depremden kurtarma faaliyetlerine kadar birçok olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ekonomik ömrünü tamamlayan itfaiye istasyonları nedeniyle harekete geçti. Bu kapsamda Etimesgut, Haymana, Keçiören Bağlum, Akyurt ve Nallıhan ilçelerinde eskiyen itfaiye istasyonları yerine yeni itfaiye istasyonu yapım çalışmalarına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından ilçelerde doğal afet ve yangınlara daha hızlı mücadele edilebilmesi amacıyla itfaiye istasyonlarında başlayan iyileştirme çalışmaları sürerken bir yandan da yeni hizmet binaları inşa ediliyor.

Başkentte altyapıdan üstyapıya kadar yapılan yatırımlara ilişkin Başkentlileri sık sık bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımına başlanan yeni itfaiye binalarına ilişkin olarak sosyal medya hesapları üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Yangınlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek için 5 ilçemize yeni ve modern itfaiye istasyonları kuruyoruz. İstasyonların yapımını bu yıl içinde tamamlayacağız çünkü bizim için öncelik daima halkımızın canı ve sağlığı."

2 bin 500 metrekare arsa içerisinde 650 metrekare inşaat alanına sahip olması planlanan Etimesgut İstasyonu ile 1100 metrekare inşaat alanına sahip olması planlanan Bağlum İstasyonu'nda kazı çalışmaları tamamlanırken, temel imalatları ise devam ediyor. 650 metrekare inşaat alanına sahip Haymana İstasyonu'nun kaba inşaatı ise tamamlanırken tesisat ve ince imalat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ve Nallıhan'da da yer teslimi yapılan arsalarda istasyon inşaatına başlandı.

Önümüzdeki süreçte istasyon sayısı 46'dan 51'e yükselecek

Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için çaba harcayan Ankara İtfaiyesi'nin olaylara daha hızlı müdahalede bulunmasını sağlayacak 5 yeni istasyon binasının inşaat çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Personelin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü istasyon binalarında yemekhane, santral odası, kapalı otopark, itfaiye erlerinin istirahat edebileceği yatakhaneler, giyinme ve soyunma odaları da bulunuyor. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye personelinin boş vakitlerini değerlendirebilmesi ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için de itfaiye binası ve çevresine çeşitli sportif alanlar yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi yer tespitlerinin yapılmasının ardından önümüzdeki süreçte itfaiye ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi amacıyla Temelli, Yenikent, İncek, Natoyolu ve Altındağ Karapürçek'te de yeni istasyon itfaiye istasyonlarının inşaatına başlayacak. Mevcut 46 istasyonla Başkent'te hizmet veren Ankara İtfaiyesi istasyon sayısını artırarak 51'e yükseltecek. - ANKARA

Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor
Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor
Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor
Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor

Mansur Yavaş, İtfaiye, İnşaat, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi 13:23 İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı 12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü 12:29 1 yıllık takıntı cinayetle sonlandı! Çocuğa cinsel istismardan hapis yatan şahıs, bir kadını öldürdü
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı 12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek 11:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tosuncuk bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirilecek Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı 11:03 Tazminatı ödenmeyen infaz koruma memuru, hakkını KDK aracılığıyla aldı
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar 10:38 Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor 09:36 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:25 Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi
13:22 İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi
13:04 Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor
12:59 Adana Demir, Belhanda bombasından sonra şimdi de Bruma'yı hedefe aldı
12:31 Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
12:09 Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı
12:05 Wimbledon'da korkutan anlar! İstifra edip yere yığılan Tunuslu tenisçi herkesi korkuttu
11:57 Cinayetin detayları kan dondurdu! İş arkadaşını elleriyle boğup, cesedini çekiciyle taşımış
11:44 32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük tedirginliği Türkiye'deki S-400'ler
11:29 Uçakta, sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi         
13:26
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor Küçükçekmece Gölü ölü balıklarla doldu, felaketin derecesi gittikçe artıyor         
12:35
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu         
11:23
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı         
10:41
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 13:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara İtfaiyesi'nde hedef hızlı ve kaliteli hizmet: 5 ilçe modern itfaiye binasına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement