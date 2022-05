Ankara İtfaiyesi'nden Arama Kurtarma Tatbikatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olaylara hızlı ve daha etkin şekilde müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için personel eğitimlerini sürdürüyor. Ankara İtfaiyesi bünyesindeki 200 kişilik Arama Kurtarma Timi kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ile yüksek açı arama kurtarma konusunda saha tatbikatı düzenledi.

Olaylara anında müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için yoğun mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, personeline yönelik saha eğitimi çalışmalarına devam ediyor. Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma Timi; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ile yüksek açı arama kurtarma olaylarına müdahale konularında hem teorik hem de pratik eğitim alarak saha tatbikatı düzenledi.

"ANKARA İTFAİYE TEŞKİLATI GERÇEKTEN TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ, EN KURUMSAL TEŞKİLATLARINDAN BİRİSİDİR"

Toplam 200 kişiden oluşan arama kurtarma timinin yer aldığı ve gerçeği aratmayacak nitelikteki tatbikatı yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Ankara İtfaiyesi'nin her türlü ihtiyacının karşılanması için yoğun bir çalışma düzenlediklerini söyledi. Ankara İtfaiyesi'nin yangın, deprem, sel ve kaza olaylarına anında yetişebilmesi için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Kerimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"450 yeni genç arkadaş aldık. Onlarla birlikte itfaiye teşkilatımız insan kaynağı olarak da araç gereç bakımından da güçlendi. Ankara İtfaiye Teşkilatı gerçekten Türkiye'nin en güçlü, en kurumsal teşkilatlarından birisidir. Bunu Elazığ depreminde, Antalya'daki orman yangınlarında ve Bozkurt'taki sel felaketinde göstermişlerdir. Biz bundan sonra da İtfaiye Teşkilatımızın eğitimlerini tamamlayacağız, insan kaynağı olarak güçlendireceğiz ve araç gereç bakımından da dünya standartlarında neye ihtiyacı varsa onların tedarik edilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş da bu konuda bize her türlü desteği veriyor. İnşallah başımıza gelmez ama ileride doğacak her türlü sıkıntıya, felakete karşı İtfaiye Teşkilatımız hazırdır, güçlüdür. Burada da güzel bir tatbikat gerçekleştirdiler ve her türlü felakete hazır olduklarını gösterdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum."

ÇUBUK-1 BARAJI'NIN BENDİNDEN HALATLARLA İNDİLER

Arama Kurtarma Timi, halat ve düğüm, iple iniş ve tırmanma teknikleri, sedye bağlama yöntemleri, halat germe ve halat üzerinde ilerleme, makara sistemleri ile sedye taşıma teknikleri konularında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata geçiren saha tatbikatı sayesinde daha da pekiştirdi. Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda bulunan baraj bendinde düzenlenen tatbikatta arama kurtarma timi, 25 metre yükseklikte kurulan dikey halatlar aracılığıyla yüksek yerlerde mahsur kalan her canlıyı kurtarmak için uygulamalı saha eğitimi ile yatay hat kurularak yaralı bir vatandaşı veya herhangi bir canlıyı sedye yardımıyla güvenli bölgeye taşıma çalışması düzenledi.

KBRN OLAYINA MARUZ KALAN İTFAİYECİ KURTARILDI

Saha tatbikatının ikinci aşamasında senaryo gereği bir itfaiyeci KBRN (nükleer durum) olayına maruz kaldı. Arama kurtarma ekiplerince bulunarak tüm vücuduna yıkama sıvısı püskürtülerek arındırılan itfaiyeci, acil durum ekiplerine teslim edildi. KBRN olaylarında kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlarının standartları, saha ve olay yerinde yapılması gerekenlerin teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığı tatbikatta arama kurtarma ekiplerine tehdit içeren olayların olması halinde yapılması ve yapılmaması gerekenler uygulamalı olarak da gösterildi.

"TATBİKATTA TAMAMEN YENİLENEN ARAMA KURTARMA MALZEMELERİMİZİ İLK KEZ KULLANARAK DENEYİM YAŞADIK"

Olası KBRN durumlarında, doğal afet ve yangınlarda yüksek noktalarda müdahale yeteneği, kullanılacak teçhizat ile çalışma disiplini konusunda itfaiye personelini bilinçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma Timi Ekip Amiri Hüseyin Gürçay, şu bilgileri verdi:

"Her yıl düzenli olarak belirli periyotlarla KBRN yüksek açı ve yataydan kurtarma tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatta tamamen yenilenen arama kurtarma malzemelerimizi ilk kez kullanarak deneyim yaşadık. Halihazırda şu anda liyakat usulüyle alınan yeni personellerimizle arama kurtarma timimizi 200 kişiye çıkarttık. Timin hem yaş olarak gençleşmesi hem de eğitimli olması bizleri daha da dinamikleştirdi. Şu anda araç, malzeme, tesisat ve personel olarak yurt içinde ve özellikle Ankara'da oluşabilecek tüm doğal afetlere müdahaleye hazır bir şekilde 7/24 nöbet esnasında göre çalışmaktayız."

Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma Timi'nde 200 eğitimli personel, 10 dalgıç ve 4 adet K9 arama kurtarma köpeği bulunuyor.