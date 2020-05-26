Ankara itfaiyesi su altı arama kurtarma ekiplerini yetiştiriyor - Son Dakika

Ankara itfaiyesi su altı arama kurtarma ekiplerini yetiştiriyor

Kamu kurumları arasında Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olan Ankara İtfaiyesi, 2020 planlarına uygun olarak eğitimlerine devam ediyor.

Ankara itfaiyesi su altı arama kurtarma ekiplerini yetiştiriyor, System.String[]

Kamu kurumları arasında Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olan Ankara İtfaiyesi, 2020 planlarına uygun olarak eğitimlerine devam ediyor. Başkent başta olmak üzere diğer illerde de soğuk su ve görüşü olmayan sularda eğitimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, son olarak Kesikköprü Barajı'nda bu eğitimleri tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı "Su Altı Arama Kurtarma Ekibi" eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kesikköprü Barajı'nda 2020 eğitim programlarından birini daha gerçekleştiren ekipler, zorlu eğitimlerini başarıyla tamamladı. Ankara'ya yaklaşık 112 kilometre uzaklıkta bulunan Kesikköprü Barajı'nda belirli aralıklarla dalış eğitimlerini gerçekleştiren Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, 7/24 her koşulda ve her mevsimde dalış eğitimlerini sürdürüyor.Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Mesut Bozkurt, 2020 yılı planlarının soğuk su ve görüşü olmayan sularda dalış eğitimi gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Su Altı Arama Kurtarma ekibi olarak bedenimizi soğuk suya adapte etmek ve malzemeli dalış eğitimlerimizi gerçekleştirmek için Ankara Kesikköprü Barajı'nda çalışıyoruz. Her sene belli aralıklarla Türkiye'nin çeşitli noktalarında dalış eğitimi gerçekleştiriyoruz. Kendimizi her mevsim koşuluna hazırlamak yaptığımız işin önemli bir gereği."

Ankara İtfaiyesi son olarak Elazığ depreminde arama kurtarma faaliyetlerine katılırken; deniz, göl, gölet ve barajlar başta olmak üzere ihtiyaç anında sadece Ankara'da değil diğer illerde su altı arama kurtarma olaylarında da yardıma koşuyor. Edirne'den Kars'a Türkiye'nin her bölgesine giderek karada ve suda hayat kurtaran kahraman ekipler aynı zamanda gittikleri illerdeki itfaiye ekiplerinin eğitimlerine de destek oluyor. 1997 yılında kurulan ve kamu kurumları arasında Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma ekibine sahip olan Ankara İtfaiyesi, 20 ilin itfaiye ekibini de yetiştiriyor. Tecrübeli eğitmenler tarafından verilen tatlı su ya da tuzlu su eğitimleri farklı bölgelerde gerçekleştiriliyor. Teorik eğitimler Ankara İtfaiyesinde, tatlı su eğitimleri ise Ankara Kesikköprü Barajı'nda veriliyor. Deniz eğitimlerini Aydın Didim'de bulunan Polis Eğitim Akademisi Tesisinde gerçekleştiren Ankara İtfaiyesi Su altı Arama ve Kurtarma ekipleri, su altı teknikleri ve deniz botu kullanımını da öğretiyor. Ekip amiri Mesut Bozkurt, hem kendi ekiplerinin hem de diğer illerin ekiplerinin eğitimlere ara vermemesi gerektiğine dikkat çekerek, "İyi yetişmiş bir arama kurtarma dalgıcının yetişmesi iki yılı buluyor" bilgisini verdi.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara itfaiyesi su altı arama kurtarma ekiplerini yetiştiriyor - Son Dakika

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